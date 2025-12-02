Шайлоодогу мыйзам бузуу: Видео камера, добуш сатуу, 460 миң сом
Укук коргоо органдары Жогорку Кеңешке шайлоодогу мыйзам бузууларды териштирип жатат. Социалдык тармактарга №13 округдан утуп чыккан Бактыбек Сыдыковдун кишилери добушканага телефондун видеосун жандырып койгон делген тасма тарады. Айрым талапкерлер мыйзам бузуулар - акча таратуу, шайлоочуларды сатып алуу аракеттери болгонун билдирүүдө. Шайлоодогу мыйзам бузуулар кандай териштирилет, ал жалпы жыйынтыкка таасир тийгизиши мүмкүнбү?
Шерине