ЧУКУЛ КАБАР!
30-Ноябрь, 2025-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 11:31
Саясат

Парламенттик шайлоо: өлкө ичинде жана тышында добуш берүү

Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо. 2025-жыл, 30-ноябрь. Бишкек.
Бишкек убактысы боюнча саат 08:00гө карата Кыргыз Республикасынан аймагынан тышкары Орусия, Жапония, Түштүк Корея, Кытай, Малайзия жана Монголияда түзүлгөн 22 шайлоо участкасында добуш берүү жүрүүдө.
Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо. 2025-жыл, 30-ноябрь. Бишкек.
Тынчтыкбек Шайназаров.
Каракол шаарындагы шайлоо участогу.
Каракол шаарындагы шайлоо участогу.
Каракол шаарындагы шайлоо участогу.
Каракол шаарындагы шайлоо участогу.
Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо. 2025-жыл, 30-ноябрь. Бишкек.
Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо. 2025-жыл, 30-ноябрь. Бишкек.
Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо. 2025-жыл, 30-ноябрь. Бишкек.
Орусиянын Петропавловск-Камчатск шаарында №9095 номердүү чет өлкөдөгү биринчи шайлоо участогу.
Орусиянын Петропавловск-Камчатск шаарында №9095 номердүү чет өлкөдөгү биринчи шайлоо участогу.
Бишкек убактысы боюнча саат 08:00гө карата Кыргыз Республикасынан аймагынан тышкары Орусия, Жапония, Түштүк Корея, Кытай, Малайзия жана Монголияда түзүлгөн 22 шайлоо участкасында добуш берүү жүрүүдө.
Бишкек убактысы боюнча саат 08:00гө карата Кыргыз Республикасынан аймагынан тышкары Орусия, Жапония, Түштүк Корея, Кытай, Малайзия жана Монголияда түзүлгөн 22 шайлоо участкасында добуш берүү жүрүүдө.
