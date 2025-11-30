Линктер
ЧУКУЛ КАБАР!
30-Ноябрь, 2025-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 11:31
Саясат
Парламенттик шайлоо: өлкө ичинде жана тышында добуш берүү
16 мүнөт мурда
1
Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо. 2025-жыл, 30-ноябрь. Бишкек.
2
Бишкек убактысы боюнча саат
08:00гө
карата Кыргыз Республикасынан аймагынан тышкары Орусия, Жапония, Түштүк Корея, Кытай, Малайзия жана Монголияда түзүлгөн
22
шайлоо участкасында добуш берүү жүрүүдө.
3
Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо. 2025-жыл, 30-ноябрь. Бишкек.
4
Тынчтыкбек Шайназаров.
5
Каракол шаарындагы шайлоо участогу.
6
Каракол шаарындагы шайлоо участогу.
7
Каракол шаарындагы шайлоо участогу.
8
Каракол шаарындагы шайлоо участогу.
9
Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо. 2025-жыл, 30-ноябрь. Бишкек.
10
Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо. 2025-жыл, 30-ноябрь. Бишкек.
11
Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо. 2025-жыл, 30-ноябрь. Бишкек.
12
Орусиянын Петропавловск-Камчатск шаарында №9095 номердүү чет өлкөдөгү биринчи шайлоо участогу.
13
Орусиянын Петропавловск-Камчатск шаарында №9095 номердүү чет өлкөдөгү биринчи шайлоо участогу.
14
15
