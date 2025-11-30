Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
30-Ноябрь, 2025-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 17:39

Бүгүн Азаттыкта

Шайлоо-2025: Элдин күткөнү эмне?

Шайлоо-2025: Элдин күткөнү эмне?
Embed
Шайлоо-2025: Элдин күткөнү эмне?

No media source currently available

0:00 0:57:47 0:00
Түз линк

Кыргызстанда Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо өтүүдө. Өлкө боюнча 2492, андан тышкары аралыктан добуш берүү үчүн 27 шайлоо участкасы иштеп жатат. Ошондой эле чет жактарда 100 добушкана ачылды.

Пикирлерди көрүңүз

Борбордук шайлоо комиссиясы (БШК) шайлоого башта 467 талапкерди каттаган. Ар кандай жагдайда алардын ичинен жети адам шайлоодон четтетилип, 460 талапкер калды. Алардын 271и эркек, 189у аял талапкерлер. Боршайком андан тышкары 37 кишини талапкер кылып каттоодон баш тарткан.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG