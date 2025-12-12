Линктер

12-Декабрь, 2025-жыл, жума, Бишкек убактысы 21:38

Зеленский Донбасс маселеси чечилбей жатканын айтты

Жарандык активист Айбек Теңизбай Бишкектеги №1 тергөө абагына эки айга камалды. Атайын кызмат ал социалдык тармакта белгилүү бир улутка каршы жеке кастыгын билдирген чагымчыл билдирүүлөрдү системалуу түрдө жарыялап келгенин кабарлады. Теңизбай айыпка макул эмес. Нөшөрлөп жааган жаан Газа тилкесиндеги ондогон качкындар лагерин суу астында калтырды. Аймакта гуманитардык абал ого бетер курчуп, жүздөгөн үй-бүлө жашаганга шарты жок калды. Медициналык академиянын проректору аялын урду деген шек менен кармалып, үч күнгө камалды. Аялы милицияга түн ортосунда кайрылып жардам сураган.

