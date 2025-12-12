Зеленский Донбасс маселеси чечилбей жатканын айтты
Жарандык активист Айбек Теңизбай Бишкектеги №1 тергөө абагына эки айга камалды. Атайын кызмат ал социалдык тармакта белгилүү бир улутка каршы жеке кастыгын билдирген чагымчыл билдирүүлөрдү системалуу түрдө жарыялап келгенин кабарлады. Теңизбай айыпка макул эмес. Нөшөрлөп жааган жаан Газа тилкесиндеги ондогон качкындар лагерин суу астында калтырды. Аймакта гуманитардык абал ого бетер курчуп, жүздөгөн үй-бүлө жашаганга шарты жок калды. Медициналык академиянын проректору аялын урду деген шек менен кармалып, үч күнгө камалды. Аялы милицияга түн ортосунда кайрылып жардам сураган.
Чыгарылыштар
-
Декабрь 11, 2025
Адахан Мадумаров 150 миң доллардын чоо-жайын айтты
-
Декабрь 10, 2025
Украина согуш шартында шайлоо өткөрөбү?
-
Декабрь 09, 2025
№26 округда 460 миң сомду ким тараткан?
-
Декабрь 08, 2025
БШК Жолдошованы депутат катары каттаган жок
-
Декабрь 08, 2025
БШК Жолдошеваны депутат катары каттаган жок
-
Декабрь 05, 2025
Шайлоо: Жолдошева элге, Чыныбаева менен Карабекова сотко кайрылды
Шерине