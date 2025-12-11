Адахан Мадумаров 150 миң доллардын чоо-жайын айтты
Жарандык активист Айбек Теңизбайды үйүнөн күч кызматкерлери кармап кетти. Бул арада оппозициялык саясатчы Адахан Мадумаров 150 миң доллар тууралуу комментарий берди. “Социал-демократтар” партиясынын лидери Темирлан Султанбеков “тергөө абагында моралдык жана психологиялык басымга кабылып жатканын” жакындары айтып чыкты.Тажикстанда эки ай мурун баш кошкон түгөйлөр иске ууланып каза болду. Борбор Азияда жыл сайын иске ууланып, жүздөгөн киши көз жумат.
