ЧУКУЛ КАБАР!
8-Декабрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 23:29

Бүгүн Азаттыкта

БШК Жолдошованы депутат катары каттаган жок

Борбордук шайлоо комиссиясы 29 округ боюнча шайлоонун жыйынтыгын бекитти. Ошондой эле талаштуу округдар боюнча чечим кабыл алды. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев "Айчүрөк" соода борборунун жанындагы курулуштарды текшерди. Түлеев кабыл алынган долбоорду өзгөртүп жибергенби? Кыргызстанда орто эсеп менен эки миңдей тигүү цехтери жабылды. Ишкерлер Орусияга товарларын жеткирүүдө кыйынчылыктарга туш болууда.

Пикирлерди көрүңүз

Чыгарылыштар

