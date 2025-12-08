БШК Жолдошованы депутат катары каттаган жок
Борбордук шайлоо комиссиясы 29 округ боюнча шайлоонун жыйынтыгын бекитти. Ошондой эле талаштуу округдар боюнча чечим кабыл алды. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев "Айчүрөк" соода борборунун жанындагы курулуштарды текшерди. Түлеев кабыл алынган долбоорду өзгөртүп жибергенби? Кыргызстанда орто эсеп менен эки миңдей тигүү цехтери жабылды. Ишкерлер Орусияга товарларын жеткирүүдө кыйынчылыктарга туш болууда.
Чыгарылыштар
Декабрь 08, 2025
БШК Жолдошеваны депутат катары каттаган жок
Декабрь 05, 2025
Шайлоо: Жолдошева элге, Чыныбаева менен Карабекова сотко кайрылды
Декабрь 04, 2025
13-округдагы айрым талапкерлер сотко арызданат
Декабрь 03, 2025
Сыдыков катышкан №13 округдагы шайлоо жокко чыкты
Декабрь 02, 2025
Украина: Покровск үчүн кармаш күчөдү
Декабрь 01, 2025
Шайлоо - 2025: Талапкер Абакиров айткан 460 миң сомдун изи кайда?
