2-Декабрь, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 22:19

Украина: Покровск үчүн кармаш күчөдү

Украина: Покровск үчүн кармаш күчөдү

Милиция Ноокендеги добушканада илинген телефон иликтенип, комиссияга маалымат берилгенин билдирди. Бул окуяда №13 округдан утуп чыккан, талапкер Бактыбек Сыдыковдун аты аталууда. УКМКнын Жалал-Абад облусундагы башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Досмамбетов саламаттык сактоо министри болуп дайындалды. Кыргызстанда бир катар кадрдык өзгөртүүлөр болуп жатат. Украинанын куралдуу күчтөрү Покровск шаарынын түндүк бөлүгүн көзөмөлдөп жатканын билдирди. Мунун алдында Орусиянын армиясы калааны алганын жарыялаган.

