ЧУКУЛ КАБАР!
18-Декабрь, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 22:43

Орусияда киши колдуу болгон Кобилжондун сөөгү Тажикстанга коюлду

Орусияда киши колдуу болгон Кобилжондун сөөгү Тажикстанга коюлду

Кыргызстандык аял Орусияда абакта отурган 19 жаштагы уулун бир апта мурда Украинадагы согушка алып кетишкенин айтып, “Азаттыкка” кайрылды. Ал тапта Орусия Украинага соккуларын улантып, бир топ жерде энергетикалык жайлар зыян тартты. Дээрлик бир жумадан бери миңдеген киши электр жарыгысыз калган Одессада чукул кырдаал жарыяланды. Жогорку Кеңеш ишин баштап-баштабай жатып парламенттин төрагасы, комитет жетекчилерин шайлоо маселеси боюнча талаш чыкты. Айрым депутаттар спикер, анын орун басарлары атаандаштык жок эле шайланып калганын айтышты.

