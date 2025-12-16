Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
16-Декабрь, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 21:20

Бүгүн Азаттыкта

Мьянма: Кыргызстандык аял кулчулуктан куткарылды

Мьянма: Кыргызстандык аял кулчулуктан куткарылды
Embed
Мьянма: Кыргызстандык аял кулчулуктан куткарылды

No media source currently available

0:00 0:22:41 0:00
Түз линк

Борбор Азиядан барган мигранттар Мьянмада кулчулуктан куткарылды. Арасында Кыргызстандын жараны Мьянмада аскердик лагерде жүргөн. Берлинде Украинадагы согушту токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экени айтылды. Бирок Украинанын чыгышындагы Донбасска байланыштуу маселе чечиле элек. Москва облусту толук алууну талап кылса, Киев ага каршы. Арасында өзүнүн Роналдусу жана Мессиси бар. Футбол ойногон баткендик кыз-келиндер тууралуу даректүү тасма “Бир Дүйнө – Кыргызстан” эл аралык кинофестивалында көрсөтүлдү.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG