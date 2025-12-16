Мьянма: Кыргызстандык аял кулчулуктан куткарылды
Борбор Азиядан барган мигранттар Мьянмада кулчулуктан куткарылды. Арасында Кыргызстандын жараны Мьянмада аскердик лагерде жүргөн. Берлинде Украинадагы согушту токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экени айтылды. Бирок Украинанын чыгышындагы Донбасска байланыштуу маселе чечиле элек. Москва облусту толук алууну талап кылса, Киев ага каршы. Арасында өзүнүн Роналдусу жана Мессиси бар. Футбол ойногон баткендик кыз-келиндер тууралуу даректүү тасма “Бир Дүйнө – Кыргызстан” эл аралык кинофестивалында көрсөтүлдү.
