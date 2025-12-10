Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
10-Декабрь, 2025-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 21:49

Украина согуш шартында шайлоо өткөрөбү?
Украина согуш шартында шайлоо өткөрөбү?

Конституциялык сот Баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү тууралуу президенттин сунушун карап жатат. Долбоор октябрда коомдук талкууга чыгарылып, бир катар укук коргоо уюмдары демилге Кыргызстан алган бир катар эл аралык милдеттенмелерге каршы келерин билдирген. Бүгүн бүткүл дүйнө Адам укугу күнүн белгилеп жатат. Кыргыз бийлиги жарандарынын укугун кандай коргоп, кандай кемчиликтерди кетирүүдө? Украин лидери Зеленский эгер АКШ жана Европа коопсуздукту камсыздап берсе жакынкы айларда шайлоо өткөрүүгө даяр экенин билдирди.

