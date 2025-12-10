Украина согуш шартында шайлоо өткөрөбү?
Конституциялык сот Баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү тууралуу президенттин сунушун карап жатат. Долбоор октябрда коомдук талкууга чыгарылып, бир катар укук коргоо уюмдары демилге Кыргызстан алган бир катар эл аралык милдеттенмелерге каршы келерин билдирген. Бүгүн бүткүл дүйнө Адам укугу күнүн белгилеп жатат. Кыргыз бийлиги жарандарынын укугун кандай коргоп, кандай кемчиликтерди кетирүүдө? Украин лидери Зеленский эгер АКШ жана Европа коопсуздукту камсыздап берсе жакынкы айларда шайлоо өткөрүүгө даяр экенин билдирди.
Чыгарылыштар
-
Декабрь 09, 2025
№26 округда 460 миң сомду ким тараткан?
-
Декабрь 08, 2025
БШК Жолдошованы депутат катары каттаган жок
-
Декабрь 08, 2025
БШК Жолдошеваны депутат катары каттаган жок
-
Декабрь 05, 2025
Шайлоо: Жолдошева элге, Чыныбаева менен Карабекова сотко кайрылды
-
Декабрь 04, 2025
13-округдагы айрым талапкерлер сотко арызданат
-
Декабрь 03, 2025
Сыдыков катышкан №13 округдагы шайлоо жокко чыкты
