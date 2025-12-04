Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
4-Декабрь, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 23:45

13-округдагы айрым талапкерлер сотко арызданат
13-округдагы айрым талапкерлер сотко арызданат

№13 шайлоо округундагы айрым талапкерлер Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку чечимин сотко бергени жатышат. краинанын Коопсуздук жана коргоо кеңешинин төрагасы Рустем Умеров бейшембиде америкалык арачылар менен жолугушуу үчүн Флоридага аттанды. Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүү боюнча сунуш Конституциялык сотко түштү.

