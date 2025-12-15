Азамат Нурмат уулу: "Азаттык" жазгандан кийин Түркияда соттун жүрүшү тез болду
Украина НАТОго кошулуу мүдөөсүнөн баш тартышы мүмкүн. Киев компромисстик кадам катары уюмга кошулбай туруп, АКШ жана Европадан коопсуздук кепилдигин алууга даяр экенин билдирди. Орусиянын Украинага согуш ачканын сындаган ырчы Валерий Меладзенин Бишкектеги концертине уруксат берилген жок. Маданият министрлиги муну жобого байланыштырды. Түркияда кармалган кыргызстандык мугалим Азамат Нурмат уулу сегиз айдан кийин Кыргызстанга кайтып келди. Ага козголгон кылмыш иши, кармалышынын чоо- жайы тууралуу мугалимдин өзү менен маектешебиз.
