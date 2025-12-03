Сыдыков катышкан №13 округдагы шайлоо жокко чыкты
Өткөн аптада катуу жаандын кесепетинен Индонезия, Шри-Ланка, Тайланд жана Малайзиянын аймактарын каптаган селден жана жер көчкүдөн 1 400дөн ашуун адам каза болду. Боршайком мыйзам бузууларга байланыштуу №13 округдагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Эми бул округдан саясий өнөктүккө катышкандар кайра талапкер боло албайт. АКШнын чабармандары Орусиянын президенти Владимир Путин менен Москвада беш саатка жакын сүйлөштү. Анда Украинадагы согушту токтотуу боюнча мунаса табылган жок.
