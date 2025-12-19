Линктер

АКШ Green card лотереясын убактылуу токтотот

АКШ Green card лотереясын убактылуу токтотот
АКШ Green card лотереясын убактылуу токтотот

Европа Биримдиги Украинага 90 миллиард евро бөлүүнү макулдашты. Бирок Орусиянын камакка алынган активдеринин эсебинен Украинага каржылык колдоо көрсөтүү маселесинде орток пикир таба алган жок. Улуу Британия кыргызстандык KIFIKO компаниясына санкция салды. Компания Орусияга киргизилген санкцияларды айланып өтүү үчүн ири көлөмдөгү рубль жана чет элдик валюталарды өткөрүү схемаларына катышкан деп шектелүүдө. Токиодо “Борбор Азия – Жапония” форматындагы алгачкы саммит жана бизнес форум да өтөт. Ага президент Садыр Жапаров да катышат.

