АКШ Green card лотереясын убактылуу токтотот
Европа Биримдиги Украинага 90 миллиард евро бөлүүнү макулдашты. Бирок Орусиянын камакка алынган активдеринин эсебинен Украинага каржылык колдоо көрсөтүү маселесинде орток пикир таба алган жок. Улуу Британия кыргызстандык KIFIKO компаниясына санкция салды. Компания Орусияга киргизилген санкцияларды айланып өтүү үчүн ири көлөмдөгү рубль жана чет элдик валюталарды өткөрүү схемаларына катышкан деп шектелүүдө. Токиодо “Борбор Азия – Жапония” форматындагы алгачкы саммит жана бизнес форум да өтөт. Ага президент Садыр Жапаров да катышат.
Чыгарылыштар
Декабрь 18, 2025
Орусияда киши колдуу болгон Кобилжондун сөөгү Тажикстанга коюлду
Декабрь 17, 2025
Австралия: Бонди Бичтеги калабанын курмандыктары жерге берилди
Декабрь 16, 2025
Мьянма: Кыргызстандык аял кулчулуктан куткарылды
Декабрь 15, 2025
"Азаттыкка" чыккандан кийин Түркияда сот тез жүрдү
Декабрь 12, 2025
Зеленский Донбасс маселеси чечилбей жатканын айтты
Декабрь 11, 2025
Адахан Мадумаров 150 миң доллардын чоо-жайын айтты
