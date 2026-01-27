Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
27-Январь, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 23:00

АКШ кемелерин жөнөттү, Иран жооп берерин эскертти
АКШ кемелерин жөнөттү, Иран жооп берерин эскертти

Кыргызстанда автомектептердин маселеси улам татаалдап баратат. Аларды мамлекетке өткөрүп, окутуунун мөөнөтүн узартуу реформабы же ишкерликке бут тосуубу? Ирандагы акцияларда каза тапкандар 30 миңден ашкан болушу ыктымал. АКШнын согуш кемелери Жакынкы Чыгышка бет алган соң, Иран өлкөгө каршы агрессияга катуу жооп кайтарарын эскертти. Жогорку Кеңештин тармактык комитети мамлекеттик сынактан өткөн гимндин үч вариантын угуп, баарын четке какты. Кыргызстанда гимнди өзгөртүү аракеттери бир жарым жыл мурда башталган.

