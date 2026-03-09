Жакынкы Чыгыш: Мунайдын баррели 100 доллардан ашты
АКШ менен Израилдин соккуларынан каза тапкан аятолла Али Хаменеинин уулу Можтаба Хаменеи Иранда жаңы жогорку лидери болуп шайланды. Жогорку сот Temirov Live, Kloop.kg жана "Айт айт десе" редакцияларын экстремисттик деп тапкан буга чейинки инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Ош шаарынын мурдагы мэри Жеңишбек Токторбаев "Азаттыкка" маек куруп, мэриянын карызы тууралуу кептерге жооп берди.
Чыгарылыштар
-
Март 06, 2026
Ажиев кайра кармалды, президенттин маеги
-
Март 05, 2026
Ирандын дрону Нахчыван аэропортуна тийди
-
Март 04, 2026
Иранда соккуда каза тапкан окуучулар акыркы жайга узады
-
Март 03, 2026
АКШ Иранга катуу сокку уруларын эскертти
-
Март 02, 2026
Ирандагы жаңжал качан токтойт?
-
Февраль 27, 2026
"Элдин үнүн жеткиребиз". Журналисттер бийликке кайрылды
Шерине