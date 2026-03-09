Линктер

Жакынкы Чыгыш: Мунайдын баррели 100 доллардан ашты
Жакынкы Чыгыш: Мунайдын баррели 100 доллардан ашты

АКШ менен Израилдин соккуларынан каза тапкан аятолла Али Хаменеинин уулу Можтаба Хаменеи Иранда жаңы жогорку лидери болуп шайланды. Жогорку сот Temirov Live, Kloop.kg жана "Айт айт десе" редакцияларын экстремисттик деп тапкан буга чейинки инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Ош шаарынын мурдагы мэри Жеңишбек Токторбаев "Азаттыкка" маек куруп, мэриянын карызы тууралуу кептерге жооп берди.

