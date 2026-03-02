Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
2-Март, 2026-жыл, дүйшөмбү

Ирандагы жаңжал качан токтойт?

Ирандагы жаңжал качан токтойт?
Ирандагы жаңжал качан токтойт?

АКШ менен Израил Ислам жумуриятындагы операциясын улантып, Иран ага жооп кайтарууда. Трамп согуш бир айга чейин созулушу мүмкүн десе, Тегеран Вашингтон менен сүйлөшүүлөргө барбай турганын билдирди. Жакынкы Чыгыштагы кырдаалдан улам Перс булуңундагы өлкөлөрдө жүргөн кыргызстандыктар кайтып келе албай жатат. Айрымдары мейманканаларда түнөп, кошумча чыгым болууда. Бириккен Улуттар Уюмунун Адам укуктары боюнча комитети Кыргызстандын соту ишмердигин экстремисттик деп тапкан иликтөөчү-журналист Болот Темировдун арызын карайт.

