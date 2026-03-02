Ирандагы жаңжал качан токтойт?
АКШ менен Израил Ислам жумуриятындагы операциясын улантып, Иран ага жооп кайтарууда. Трамп согуш бир айга чейин созулушу мүмкүн десе, Тегеран Вашингтон менен сүйлөшүүлөргө барбай турганын билдирди. Жакынкы Чыгыштагы кырдаалдан улам Перс булуңундагы өлкөлөрдө жүргөн кыргызстандыктар кайтып келе албай жатат. Айрымдары мейманканаларда түнөп, кошумча чыгым болууда. Бириккен Улуттар Уюмунун Адам укуктары боюнча комитети Кыргызстандын соту ишмердигин экстремисттик деп тапкан иликтөөчү-журналист Болот Темировдун арызын карайт.
Чыгарылыштар
-
Февраль 27, 2026
"Элдин үнүн жеткиребиз". Журналисттер бийликке кайрылды
-
Февраль 26, 2026
"Урган, токко отургузган". Абактагы Ташовдун иши райсотко кайтарылды
-
Февраль 25, 2026
Жээнтаев пикири үчүн соттолду, Токтонасыров милицияга чакырылды
-
Февраль 24, 2026
Украинадагы уруш: Жүздөгөн кыргызстандык жалданып кетти
-
Февраль 23, 2026
Мексика: Наркокартелдин анабашы өлтүрүлгөн соң кырдаал курчуду
-
Февраль 20, 2026
Астана менен Ташкент Газаны кайра курууга көмөктөшөт
Шерине