Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
25-Февраль, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 22:11

Бүгүн Азаттыкта

Жээнтаев пикири үчүн соттолду, Токтонасыров милицияга чакырылды

Жээнтаев пикири үчүн соттолду, Токтонасыров милицияга чакырылды
Embed
Жээнтаев пикири үчүн соттолду, Токтонасыров милицияга чакырылды

No media source currently available

0:00 0:22:28 0:00
Түз линк

АКШ президенти Дональд Трамп Конгресске кайрылуу жасады. Трамптын сөзүн республикачылар кол чаап кубаттаса, демократтар унчукпай отурду, айрымдары кайрылууну бойкоттошту. Эркин гезиттин дизайнери Эрнис Жээнтаев пикири үчүн алты жылга соттолду. Кыргызстанда кадрдык жүрүштөр уланууда. Жогорку Кеңеште дагы эки тармактык комитеттин башчылары алмашты.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG