Жээнтаев пикири үчүн соттолду, Токтонасыров милицияга чакырылды
АКШ президенти Дональд Трамп Конгресске кайрылуу жасады. Трамптын сөзүн республикачылар кол чаап кубаттаса, демократтар унчукпай отурду, айрымдары кайрылууну бойкоттошту. Эркин гезиттин дизайнери Эрнис Жээнтаев пикири үчүн алты жылга соттолду. Кыргызстанда кадрдык жүрүштөр уланууда. Жогорку Кеңеште дагы эки тармактык комитеттин башчылары алмашты.
