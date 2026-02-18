Женева сүйлөшүүсүн Москва "татаал", Киев "мазмундуу өттү" деп сыпаттады
Парламентте УКМКнын жапырт алмашкан жетекчилигине бизнести коргоо, ишкерлерди ыксыз текшерүүнү токтотуу боюнча талаптар айтылды. Баткенде кыргыз-тажик чек арасын тактоодо алмашылган 350 гектарга жакын үлүш жана чарбалык жерлердин ордуна жер бөлүштүрүлө баштады. Швейцариянын Женева шаарында Украинадагы согушту токтотуу боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөр аяктады.
