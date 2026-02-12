Парламенттеги чукул жүрүш: Экс-спикер эмнеден жазды?
Ташиевдин отставкасына улай Нурланбек Тургунбек уулу Жогорку Кеңештин төрагалыгынан кетти. Ордуна Марлен Маматалиев келди. 75 кишинин кайрылуусу: Курсан Асанов, Аалы Карашев менен кошкондо беш киши кармалды. Бул арада Садыр Жапаров президенттик шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу Конституциялык сотко кайрылды. АКШ менен Ирандын тирешин алдын алуу үчүн дипломатиялык аракеттер уланууда. Ошол эле маалда Перс булуңуна америкалык согуш кемелери менен аскерлер топтолуп жатат.
