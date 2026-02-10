Саясий тандем атаандаштыкка айланабы?
Президент Жапаров Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевди кызматтан алды. Буга эмне себеп болду? Азырынча Ташиев өзү комментарий бере элек. Ал арада юрист Таттуубүбү Эргешбаева президенттин мөөнөтү боюнча Конституциялык сотко кайрылганы белгилүү болду. Израил Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги оккупацияланган жерлерге конуштарды кеңейтүүнү чечимин жактырды.
Чыгарылыштар
-
Февраль 09, 2026
Президенттик шайлоо качан болот?
-
Февраль 06, 2026
Эки менчик автомектептин жетекчиси кармалды
-
Февраль 05, 2026
Бишкек кармап берген Нарымбай Астанада камалды
-
Февраль 04, 2026
Газа: Израил армиясы сокку урду, Рафах бекети ачылды
-
Февраль 03, 2026
Cокулукта үч наристе сууга чөгүп кетти
-
Февраль 02, 2026
Бишкекте менчик автомектептин ээси камалды
Шерине