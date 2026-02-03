Cокулукта үч наристе сууга чөгүп кетти
Сокулукта туугандардын үч чүрпөсү сууга чөгүп, чарчап калды. Ушуну менен бир жумага жетпеген убакта беш бала суудан ажал тапты. Киев Орусиянын жапырт аба чабуулуна кабылып, Харьковдо энергетикалык объектилер бутага алынды. Айдоочулук күбөлүк боюнча талкуу токтой элек. Президент менчик автомектептер менен депутаттарды сындады.
Чыгарылыштар
-
Февраль 02, 2026
Бишкекте менчик автомектептин ээси камалды
-
Январь 30, 2026
Кыргызстанда миллионго жакын бала жакыр жашайт
-
Январь 29, 2026
Нипах вирусу: Индиядан эт, жарганат алып келүүгө тыюу салынды
-
Январь 28, 2026
Стамбул: Мигрант аялдын өлүмүнөн кийинки нааразылык
-
Январь 27, 2026
АКШ кемелерин жөнөттү, Иран жооп берерин эскертти
-
Январь 26, 2026
Өзгөндө жол талашта адам өмүрү кыйылды
Шерине