Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
3-Февраль, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 22:37

Бүгүн Азаттыкта

Cокулукта үч наристе сууга чөгүп кетти

Cокулукта үч наристе сууга чөгүп кетти
Embed
Cокулукта үч наристе сууга чөгүп кетти

No media source currently available

0:00 0:16:07 0:00
Түз линк

Сокулукта туугандардын үч чүрпөсү сууга чөгүп, чарчап калды. Ушуну менен бир жумага жетпеген убакта беш бала суудан ажал тапты. Киев Орусиянын жапырт аба чабуулуна кабылып, Харьковдо энергетикалык объектилер бутага алынды. Айдоочулук күбөлүк боюнча талкуу токтой элек. Президент менчик автомектептер менен депутаттарды сындады.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG