Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
28-Январь, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 23:40

Бүгүн Азаттыкта

Стамбул: Мигрант аялдын өлүмүнөн кийинки нааразылык

Стамбул: Мигрант аялдын өлүмүнөн кийинки нааразылык
Embed
Стамбул: Мигрант аялдын өлүмүнөн кийинки нааразылык

No media source currently available

0:00 0:29:54 0:00
Түз линк

Харьковдо жүргүнчү поездге коюлган дрон чабуулунан беш киши мерт кетти. Таласка чакырылып барган дарыгерлер убадаланган акчаларын ала албай, айрымдары иштен кетип жатат. Өлкөдө соңку мезгилде баалар кескин өсүп, кымбатчылыкты айлык акы кубалап жетпей баратат. Эл бир айлык жашоосуна канча акча коротот?

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG