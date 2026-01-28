Стамбул: Мигрант аялдын өлүмүнөн кийинки нааразылык
Харьковдо жүргүнчү поездге коюлган дрон чабуулунан беш киши мерт кетти. Таласка чакырылып барган дарыгерлер убадаланган акчаларын ала албай, айрымдары иштен кетип жатат. Өлкөдө соңку мезгилде баалар кескин өсүп, кымбатчылыкты айлык акы кубалап жетпей баратат. Эл бир айлык жашоосуна канча акча коротот?
Чыгарылыштар
Январь 27, 2026
АКШ кемелерин жөнөттү, Иран жооп берерин эскертти
Январь 26, 2026
Өзгөндө жол талашта адам өмүрү кыйылды
Январь 23, 2026
Казакстанда кыздар зомбулукка каршы көтөрүлдү
Январь 22, 2026
Көп аялдуулук: Мияровдун иши сотко жетти
Январь 21, 2026
Акордонун саясий реформасы: Сенат тарайт, вице-президент болот
Январь 20, 2026
"Киевде күнүгө үч саат жарык берилет"
