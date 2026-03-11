Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
11-Март, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 22:20

Бүгүн Азаттыкта

Перс булуңунан кыргыз жарандарын чыгаруу уланууда

Перс булуңунан кыргыз жарандарын чыгаруу уланууда
Embed
Перс булуңунан кыргыз жарандарын чыгаруу уланууда

No media source currently available

0:00 0:22:54 0:00
Түз линк

Садыр Жапаров парламентке келип, депутаттарды “элди бөлүп-жарбоого” чакырды. Ал УКМК кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттери, арыз-даттануулар караларын айтты. Бул арада депутаттык мандатынан ажыраган Куванычбек Конгантиев кармалды. Ал жер тилкелерине байланышкан мыйзамсыз схемаларды уюштурган деп шектелүүдө. Иран АКШ менен Израилдин чабуулдарына жооп катары Перс булуңундагы өлкөлөргө соккуларын улантууда.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG