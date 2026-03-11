Перс булуңунан кыргыз жарандарын чыгаруу уланууда
Садыр Жапаров парламентке келип, депутаттарды “элди бөлүп-жарбоого” чакырды. Ал УКМК кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттери, арыз-даттануулар караларын айтты. Бул арада депутаттык мандатынан ажыраган Куванычбек Конгантиев кармалды. Ал жер тилкелерине байланышкан мыйзамсыз схемаларды уюштурган деп шектелүүдө. Иран АКШ менен Израилдин чабуулдарына жооп катары Перс булуңундагы өлкөлөргө соккуларын улантууда.
