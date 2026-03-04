Иранда соккуда каза тапкан окуучулар акыркы жайга узады
Иранда кыздар мектебине чабуулдан набыт болгондор жерге берилди. Тегеран бул үчүн АКШ, Израилди күнөөлөсө, Вашингтон америкалык аскерлер атайылап окуу жайга сокку урбастыгын билдирди. Жол эрежесин одоно бузган айдоочулардан экзамен алып, өтпөй калгандарды кайра сынакка жөнөтүү сунушу сынга кабылды.
