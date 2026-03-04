Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
4-Март, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 22:06

Бүгүн Азаттыкта

Иранда соккуда каза тапкан окуучулар акыркы жайга узады

Иранда соккуда каза тапкан окуучулар акыркы жайга узады
Embed
Иранда соккуда каза тапкан окуучулар акыркы жайга узады

No media source currently available

0:00 0:21:24 0:00
Түз линк

Иранда кыздар мектебине чабуулдан набыт болгондор жерге берилди. Тегеран бул үчүн АКШ, Израилди күнөөлөсө, Вашингтон америкалык аскерлер атайылап окуу жайга сокку урбастыгын билдирди. Жол эрежесин одоно бузган айдоочулардан экзамен алып, өтпөй калгандарды кайра сынакка жөнөтүү сунушу сынга кабылды.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG