"Урган, токко отургузган". Абактагы Ташовдун иши райсотко кайтарылды
Бишкек шаардык соту эки жылдан бери камакта жаткан ишкер Имамидин Ташовдун апелляциялык арызын карап, ишти кайра Биринчи май райондук сотко кайтарды. Бейшембиге караган түнү украин аймагы кайрадан аткылоого туш болду. Жергиликтүү бийликтер ондогон киши жабыркаганын билдирди. Европа Биримдигинин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан Бишкекке келип, Кыргызстандын расмий өкүлдөрү менен Бишкекке салынышы ыктымал болуп жаткан санкция жөнүндө сүйлөштү.
