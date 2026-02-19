Тургунбек уулу парламенттен, Токторбаев мэрликтен кетти
Жанарбек Акаев Ош шаарынын мэри кызматына киришти. Жеңишбек Токторбаев өз арызы менен кызматтан кетти. Бул арада өткөн аптада Жогорку Кеңештин төрагасы кызматынан кеткен Нурланбек Тургунбек уулу депутаттык мандатын тапшырды. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Юн Сок Ёл өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажырады.
