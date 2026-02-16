Зеленский: Украина өз аймагынан баш тартпайт
"Мамлекеттик кызматка барбайт, дос бойдон калабыз." Президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди кабыл алып, сүйлөшкөнүн билдирди. Бул арада Жогорку Кеңештин комитети атайын кызматтын башчылыгына Жумгалбек Шабданбековдун талапкерлигин карап, жактырды. Мүнхен коопсуздук конференциясында Украинадагы согуш да каралды. Зеленский Украина өз жеринен баш тартпай турганын кайталады.
