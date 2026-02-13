"75чилердин иши": сот беш саясатчыны эки айга камады
Президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди кызматтан алуу чечимин түшүндүрдү. Бишкекке кайткан Ташиев өзү үн ката элек. Журналист Канышай Мамыркулова бир берене менен акталып, дагы бири боюнча күнөөлүү деп табылды. Ага үч жылдык пробация азасы берилди. Украинада Орусиянын чабуулунан үч биртууган мерт болду. Согуштун жаңырыгы Милан-Кортинадагы кышкы Олимпиадага чейин жетти.
