Бишкек кармап берген Нарымбай Астанада камалды
Чектен ашкан кымбатчылык. Депутаттар өкмөттү азык-түлүктүн баасы, батир ижарасын жөнгө салууга чакырды. Марко Рубио согушту токтотуу боюнча үч тараптуу - Украина, Орусия жана АКШ сүйлөшүүлөрү "жемиштүү" болгонун айтты. Human Rights Watch Кыргызстанда журналисттерге, көз карандысыз медиага басым күчөгөнүн билдирди. Бишкекте кармалган казак активисти Нарымбай Астанага өткөрүлгөндөн кийин эки айга камалды
Февраль 04, 2026
Газа: Израил армиясы сокку урду, Рафах бекети ачылды
Февраль 03, 2026
Cокулукта үч наристе сууга чөгүп кетти
Февраль 02, 2026
Бишкекте менчик автомектептин ээси камалды
Январь 30, 2026
Кыргызстанда миллионго жакын бала жакыр жашайт
Январь 29, 2026
Нипах вирусу: Индиядан эт, жарганат алып келүүгө тыюу салынды
Январь 28, 2026
Стамбул: Мигрант аялдын өлүмүнөн кийинки нааразылык
