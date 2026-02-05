Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
5-Февраль, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 22:16

Бишкек кармап берген Нарымбай Астанада камалды

Бишкек кармап берген Нарымбай Астанада камалды
Бишкек кармап берген Нарымбай Астанада камалды

Чектен ашкан кымбатчылык. Депутаттар өкмөттү азык-түлүктүн баасы, батир ижарасын жөнгө салууга чакырды. Марко Рубио согушту токтотуу боюнча үч тараптуу - Украина, Орусия жана АКШ сүйлөшүүлөрү "жемиштүү" болгонун айтты. Human Rights Watch Кыргызстанда журналисттерге, көз карандысыз медиага басым күчөгөнүн билдирди. Бишкекте кармалган казак активисти Нарымбай Астанага өткөрүлгөндөн кийин эки айга камалды

