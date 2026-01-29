Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
29-Январь, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 22:44

Бүгүн Азаттыкта

Нипах вирусу: Индиядан эт, жарганат алып келүүгө тыюу салынды

Нипах вирусу: Индиядан эт, жарганат алып келүүгө тыюу салынды
Embed
Нипах вирусу: Индиядан эт, жарганат алып келүүгө тыюу салынды

No media source currently available

0:00 0:22:19 0:00
Түз линк

Трамп Тегеранды өзөктүк программасы боюнча келишим түзүүгө чакырып, күч колдонуу ыктымалдыгын кайра козгоду. Ал арада Иранда демонстранттарга каршы зомбулуктун масштабы ачыкка чыгууда. Кыргызстанда 2-февралдан тарта лицензиясы жок такси айдагандар текшерилет. Өлкөдө болжол менен 60 миңден ашык такси айдоочу болсо алардын 8 миңдейи гана лицензия алган. Кыргыз өкмөтү Нипах вирусуна байланыштуу Индиядан айрым эт азыктарын ташууну убактылуу чектеди.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG