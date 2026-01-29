Нипах вирусу: Индиядан эт, жарганат алып келүүгө тыюу салынды
Трамп Тегеранды өзөктүк программасы боюнча келишим түзүүгө чакырып, күч колдонуу ыктымалдыгын кайра козгоду. Ал арада Иранда демонстранттарга каршы зомбулуктун масштабы ачыкка чыгууда. Кыргызстанда 2-февралдан тарта лицензиясы жок такси айдагандар текшерилет. Өлкөдө болжол менен 60 миңден ашык такси айдоочу болсо алардын 8 миңдейи гана лицензия алган. Кыргыз өкмөтү Нипах вирусуна байланыштуу Индиядан айрым эт азыктарын ташууну убактылуу чектеди.
