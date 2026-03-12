Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
12-Март, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 21:30

Бүгүн Азаттыкта

"Крокус" иши боюнча 15 киши өмүр бою кесилди

"Крокус" иши боюнча 15 киши өмүр бою кесилди
"Крокус" иши боюнча 15 киши өмүр бою кесилди

Израил Ливандагы операциясын кеңейтүүдө. Иран колдогон ливандык "Хезболла" уюму менен ЦАХАЛ он күндөн бери бири-бирин аткылап жатат. Президент Жапаров сот ишине кийлигишкендерди өзү тыярын билдирди. Кыргыз соту кантип эркин болот? Ошто ишкерлер шаарда жасаган жумуштарынын акчасын ала албай калганына даттанышты.

