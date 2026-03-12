"Крокус" иши боюнча 15 киши өмүр бою кесилди
Израил Ливандагы операциясын кеңейтүүдө. Иран колдогон ливандык "Хезболла" уюму менен ЦАХАЛ он күндөн бери бири-бирин аткылап жатат. Президент Жапаров сот ишине кийлигишкендерди өзү тыярын билдирди. Кыргыз соту кантип эркин болот? Ошто ишкерлер шаарда жасаган жумуштарынын акчасын ала албай калганына даттанышты.
Чыгарылыштар
-
Март 11, 2026
Перс булуңунан кыргыз жарандарын чыгаруу уланууда
-
Март 10, 2026
Ташиев тартылган тасма талкуу жаратты
-
Март 09, 2026
Жакынкы Чыгыш: Мунайдын баррели 100 доллардан ашты
-
Март 06, 2026
Ажиев кайра кармалды, президенттин маеги
-
Март 05, 2026
Ирандын дрону Нахчыван аэропортуна тийди
-
Март 04, 2026
Иранда соккуда каза тапкан окуучулар акыркы жайга узады
Шерине