Ирандын дрону Азербайжанда кулады
Ѳзгөндө түндө чыккан өрттөн бир туугандардын төрт баласы каза болду. Кырсыктан балдардын чоӊ энеси улуу небереси менен аман калган. Ирандын дрону Азербайжандын Нахичеван шаарына кулады. Расмий Баку бул үчүн жоопкерчиликти Тегеранга жүктөп, Ирандын элчисине нааразылык нотасын тапшырды. Вебкам иши боюнча соттолуп, жакында эле президенттин ырайымын алган Даниэл Ажиев түрмөдөн тик учак менен чыкканы коомчулуктун сынына кабылды.
Чыгарылыштар
