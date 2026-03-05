Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
5-Март, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 21:10

Бүгүн Азаттыкта

Ирандын дрону Азербайжанда кулады

Ирандын дрону Азербайжанда кулады
Embed
Ирандын дрону Азербайжанда кулады

No media source currently available

0:00 0:18:57 0:00
Түз линк

Ѳзгөндө түндө чыккан өрттөн бир туугандардын төрт баласы каза болду. Кырсыктан балдардын чоӊ энеси улуу небереси менен аман калган. Ирандын дрону Азербайжандын Нахичеван шаарына кулады. Расмий Баку бул үчүн жоопкерчиликти Тегеранга жүктөп, Ирандын элчисине нааразылык нотасын тапшырды. Вебкам иши боюнча соттолуп, жакында эле президенттин ырайымын алган Даниэл Ажиев түрмөдөн тик учак менен чыкканы коомчулуктун сынына кабылды.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG