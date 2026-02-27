Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
27-Февраль, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 23:28

Бүгүн Азаттыкта

"Элдин үнүн жеткиребиз". Журналисттер бийликке кайрылды

"Элдин үнүн жеткиребиз". Журналисттер бийликке кайрылды
Embed
"Элдин үнүн жеткиребиз". Журналисттер бийликке кайрылды

No media source currently available

0:00 0:19:38 0:00
Түз линк

Пакистан Ооганстандын Кабул баштаган шаарларына сокку уруп, "ачык согушка" өткөнүн жарыялады. Эки тарап ондогон киши набыт болгонун билдирди. Казакстанда кафедеги жарылууда жети адамдын өмүрү кыйылды, 20дан ашууну жарадар болду. Президент Садыр Жапаров 5 жылдык иши тууралуу отчет берди. Бул жолу ал үзөңгүлөшү Ташиевдин атын атаган жок.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG