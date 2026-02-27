"Элдин үнүн жеткиребиз". Журналисттер бийликке кайрылды
Пакистан Ооганстандын Кабул баштаган шаарларына сокку уруп, "ачык согушка" өткөнүн жарыялады. Эки тарап ондогон киши набыт болгонун билдирди. Казакстанда кафедеги жарылууда жети адамдын өмүрү кыйылды, 20дан ашууну жарадар болду. Президент Садыр Жапаров 5 жылдык иши тууралуу отчет берди. Бул жолу ал үзөңгүлөшү Ташиевдин атын атаган жок.
Чыгарылыштар
Февраль 26, 2026
"Урган, токко отургузган". Абактагы Ташовдун иши райсотко кайтарылды
Февраль 25, 2026
Жээнтаев пикири үчүн соттолду, Токтонасыров милицияга чакырылды
Февраль 24, 2026
Украинадагы уруш: Жүздөгөн кыргызстандык жалданып кетти
Февраль 23, 2026
Мексика: Наркокартелдин анабашы өлтүрүлгөн соң кырдаал курчуду
Февраль 20, 2026
Астана менен Ташкент Газаны кайра курууга көмөктөшөт
Февраль 19, 2026
Тургунбек уулу парламенттен, Токторбаев мэрликтен кетти
