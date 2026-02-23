Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
23-Февраль, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 20:54

Мексика: Наркокартелдин анабашы өлтүрүлгөн соң кырдаал курчуду
Мексика: Наркокартелдин анабашы өлтүрүлгөн соң кырдаал курчуду

Кундузбек Сулайманов депутаттык мандатын тапшырды. Камчыбек Ташиевдин отставкасынан кийин ушуну менен 3-депутат парламенттен кетти. Энергетикадагы коррупциянын көмүскө схемасын түзгөн деп айтылып келген Ширшов Москвада кыргыз делегациясына кандайча кошулуп калды? Президенттин түшүндүрмөсү. Мексикада наркокартелдин анабашы Эл Менчо жок кылынган соң өлкөдө зомбулук тутанды. Картелдин мүчөлөрү коопсуздук күчтөрү менен кагылышты.

