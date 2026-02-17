Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
Бакуда жикчил аймактын мурдагы лидери Варданян 20 жылга кесилди

Бакуда жикчил аймактын мурдагы лидери Варданян 20 жылга кесилди

Кызматтан алынган Камчыбек Ташиев чет өлкөгө убактылуу чыгып кетти. Бул арада атайын кызматтын Бишкек шаары боюнча мурдагы башчысы эки айга камалды. Конституциялык сот Садыр Жапаровдун кайрылуусун карап, президенттик шайлоо 2027-жылы өтөрүн билдирди. Азербайжанда жикчил Тоолуу Карабак жумуриятынын мурдагы өкмөт башчысы Рубен Варданян 20 жылга абакка кесилди.

