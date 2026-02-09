Президенттик шайлоо качан болот?
Президенттик шайлоо качан болот? 75 адамдан турган топ өлкө башчысы менен спикерге кайрылуу жолдоду. Өзгөндө аламан улак оюнун көргөнү барган бир киши каза таап, бири оор жарат менен ооруканага түштү. АКШнын вице-президенти Жей Ди Вэнстин Ереван менен Бакуга сапары. Серепчилер сапардын өзөгүн Трамптын Эл аралык тынчтык жана өнүгүү маршруту түзөрүн белгилешет.
Чыгарылыштар
-
Февраль 06, 2026
Эки менчик автомектептин жетекчиси кармалды
-
Февраль 05, 2026
Бишкек кармап берген Нарымбай Астанада камалды
-
Февраль 04, 2026
Газа: Израил армиясы сокку урду, Рафах бекети ачылды
-
Февраль 03, 2026
Cокулукта үч наристе сууга чөгүп кетти
-
Февраль 02, 2026
Бишкекте менчик автомектептин ээси камалды
-
Январь 30, 2026
Кыргызстанда миллионго жакын бала жакыр жашайт
