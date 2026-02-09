Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
9-Февраль, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 21:38

Бүгүн Азаттыкта

Президенттик шайлоо качан болот?

Президенттик шайлоо качан болот?
Embed
Президенттик шайлоо качан болот?

No media source currently available

0:00 0:19:32 0:00
Түз линк

Президенттик шайлоо качан болот? 75 адамдан турган топ өлкө башчысы менен спикерге кайрылуу жолдоду. Өзгөндө аламан улак оюнун көргөнү барган бир киши каза таап, бири оор жарат менен ооруканага түштү. АКШнын вице-президенти Жей Ди Вэнстин Ереван менен Бакуга сапары. Серепчилер сапардын өзөгүн Трамптын Эл аралык тынчтык жана өнүгүү маршруту түзөрүн белгилешет.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG