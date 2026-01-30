Кыргызстанда миллионго жакын бала жакыр жашайт
Бишкек шаардык соту эркин журналист Канышай Мамыркулованын ишин карады. Бул арада президент Садыр Жапаров Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин кайра кайталады. Расмий Киев Орусия Украинанын энергетикалык жайларына соккусун токтотсо, алар орусиялык инфраструктураны бутага албай турганын билдирди. Трамп Кремлди бир апта ок атууну токтото турууга чакырды. Президент Токаевдин казак банкы аркылуу кайсы бир чет өлкөгө 14 млрд доллар которулганы тууралуу сөзү расмий сайттан өчүрүлдү.
Чыгарылыштар
-
Январь 29, 2026
Нипах вирусу: Индиядан эт, жарганат алып келүүгө тыюу салынды
-
Январь 28, 2026
Стамбул: Мигрант аялдын өлүмүнөн кийинки нааразылык
-
Январь 27, 2026
АКШ кемелерин жөнөттү, Иран жооп берерин эскертти
-
Январь 26, 2026
Өзгөндө жол талашта адам өмүрү кыйылды
-
Январь 23, 2026
Казакстанда кыздар зомбулукка каршы көтөрүлдү
-
Январь 22, 2026
Көп аялдуулук: Мияровдун иши сотко жетти
Шерине