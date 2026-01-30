Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
30-Январь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 21:43

Кыргызстанда миллионго жакын бала жакыр жашайт

Бишкек шаардык соту эркин журналист Канышай Мамыркулованын ишин карады. Бул арада президент Садыр Жапаров Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин кайра кайталады. Расмий Киев Орусия Украинанын энергетикалык жайларына соккусун токтотсо, алар орусиялык инфраструктураны бутага албай турганын билдирди. Трамп Кремлди бир апта ок атууну токтото турууга чакырды. Президент Токаевдин казак банкы аркылуу кайсы бир чет өлкөгө 14 млрд доллар которулганы тууралуу сөзү расмий сайттан өчүрүлдү.

