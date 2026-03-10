Линктер

Ташиев тартылган тасма талкуу жаратты

Депутат Шаирбек Ташиев менен экс-депутат Жусупбек Коргонбай уулу сүйлөштү делген тасма талкуу жаратты. Камактагы журналист Махабат Тажибек кызына карата чыккан өкүмдөрдү Жогорку сот жокко чыгарды. Ишти райондук сотко кайра кароого жөнөтүлдү. Трамп Ирандагы аскердик операция “жакын арада аяктарын” билдирди. Бул арада Режеп Тайып Эрдоган Ирандын баллистикалык ракетасынын Түркиянын аба мейкиндигин бузуп киришин кескин сындады.

