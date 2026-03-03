Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
АКШ Иранга катуу сокку уруларын эскертти

АКШ Иранга катуу сокку уруларын эскертти

Дональд Трамп Иранга каршы кубаттуу чабуулдардын толкуну алдыда экенин эскертти. Тегеран узак согушка даяр экенин билдирди. Кыргызстан Оман аркылуу Бириккен Араб Эмирликтеринен 300 жаранын алып келет. Коӊшу Казакстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчилерден болуп Дубайдан өз жарандарын эвакуация кылды. Абакта жаткан жарандык активист, акын Аскат Жетиген абак кызматкеринин кыйноосуна кабылганын билдирүүдө.

