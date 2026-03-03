АКШ Иранга катуу сокку уруларын эскертти
Дональд Трамп Иранга каршы кубаттуу чабуулдардын толкуну алдыда экенин эскертти. Тегеран узак согушка даяр экенин билдирди. Кыргызстан Оман аркылуу Бириккен Араб Эмирликтеринен 300 жаранын алып келет. Коӊшу Казакстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчилерден болуп Дубайдан өз жарандарын эвакуация кылды. Абакта жаткан жарандык активист, акын Аскат Жетиген абак кызматкеринин кыйноосуна кабылганын билдирүүдө.
Чыгарылыштар
-
Март 02, 2026
Ирандагы жаңжал качан токтойт?
-
Февраль 27, 2026
"Элдин үнүн жеткиребиз". Журналисттер бийликке кайрылды
-
Февраль 26, 2026
"Урган, токко отургузган". Абактагы Ташовдун иши райсотко кайтарылды
-
Февраль 25, 2026
Жээнтаев пикири үчүн соттолду, Токтонасыров милицияга чакырылды
-
Февраль 24, 2026
Украинадагы уруш: Жүздөгөн кыргызстандык жалданып кетти
-
Февраль 23, 2026
Мексика: Наркокартелдин анабашы өлтүрүлгөн соң кырдаал курчуду
