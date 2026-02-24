Украинадагы уруш: Жүздөгөн кыргызстандык жалданып кетти
Украинадагы согушка төрт жыл болду. Зеленский Путин Киевди "үч күндө аларын" айтканын эске салды. Украиндердин “Хочу жить” долбоору 800дөн ашык кыргызстандык жалданып барып, анын 180дейи набыт болгонун белгилейт. Интернетке чыккан чуулгандуу аудиодон кийин айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев кызматтан кетти. Саламаттык сактоо министри Каныбек Досмамбетов иштен алынды.
