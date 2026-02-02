Бишкекте менчик автомектептин ээси камалды
Тегеран менен Вашингтон ортосундагы чыңалуу күчөп турган маалда Ирандын жогорку лидери аятолла Али Хаменеи биринчи жолу үн катып, АКШ чабуул койсо, аймактык согуш тутанат деп эскертти. Жогорку сот абактагы журналист Махабат Тажибек кызынын ишин карай баштады. Орусиялык компания иштетип жаткан Жерүй кениндеги кырсыктан бир адам каза тапты. Менчик автомектептин ээси Медербек Тагайбек уулу массалык баш аламандыкка шек саналып кармалды.
