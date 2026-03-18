“Кыргызнефтегаз” боюнча иш козголду, Тай-Мурас Ташиев үн катты
Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев кызматтан кетти. Муну айрымдар Тургунбаев мурда жетектеп кеткен “Кыргызнефтегаз” ишканасы жөнүндө иликтөөгө байланыштырып жатат. Бул арада Салык кызматынын иликтөөсүндө аты аталган Тай-Мурас Ташиев үн катты. Ал өзү ээлик кылган компания “Кыргызнефтегазды” "монополия кылып алган" деген дооматты четке какты. Орусияда интернет байланыш катуу чектелүүдө. Эл WhatsApp жана Telegram мессенжерлерин, банк карталарын, такси, тамакка буюртма берүү өндүү тейлөө тиркемелерин пайдалана албай калды.
Чыгарылыштар
-
Шерине