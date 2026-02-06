Эки менчик автомектептин жетекчиси кармалды
АКШда төрт адамдын өмүрүн алган жол кырсыгына айыпталып, кыргызстандык мигрант кармалды. Омандын борборунда 6-февралда АКШ жана Ирандын өкүлдөрү жолугушту. Президент Садыр Жапаров өзүнүн иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевге катуу эскертүү берди. Эки менчик автомектептин жетекчиси кармалды.
