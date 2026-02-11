Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
11-Февраль, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 22:51

Бүгүн Азаттыкта

"Азаттыктын" иликтөөсү Улан Эгизбаев атындагы 2-сыйлыкка татыды

"Азаттыктын" иликтөөсү Улан Эгизбаев атындагы 2-сыйлыкка татыды
Embed
"Азаттыктын" иликтөөсү Улан Эгизбаев атындагы 2-сыйлыкка татыды

No media source currently available

0:00 0:18:06 0:00
Түз линк

Быйыл президенттик шайлоо өткөрүү тууралуу 75 адам кол койгон, ушул апта башында жарыяланган кайрылууга байланыштуу милиция кылмыш ишин козгоду. Президент Садыр Жапаров УКМКда бир катар өзгөрүүлөрдү жасады. Харьковдо орус армиясынын аткылоосунан үч наристе атасы менен кошо набыт болду. Кош бойлуу аялы жаракаттар менен ооруканага жеткирилди.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG