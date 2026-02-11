"Азаттыктын" иликтөөсү Улан Эгизбаев атындагы 2-сыйлыкка татыды
Быйыл президенттик шайлоо өткөрүү тууралуу 75 адам кол койгон, ушул апта башында жарыяланган кайрылууга байланыштуу милиция кылмыш ишин козгоду. Президент Садыр Жапаров УКМКда бир катар өзгөрүүлөрдү жасады. Харьковдо орус армиясынын аткылоосунан үч наристе атасы менен кошо набыт болду. Кош бойлуу аялы жаракаттар менен ооруканага жеткирилди.
Чыгарылыштар
-
Февраль 10, 2026
Саясий тандем атаандаштыкка айланабы?
-
Февраль 09, 2026
Президенттик шайлоо качан болот?
-
Февраль 06, 2026
Эки менчик автомектептин жетекчиси кармалды
-
Февраль 05, 2026
Бишкек кармап берген Нарымбай Астанада камалды
-
Февраль 04, 2026
Газа: Израил армиясы сокку урду, Рафах бекети ачылды
-
Февраль 03, 2026
Cокулукта үч наристе сууга чөгүп кетти
