Өзгөндө жол талашта адам өмүрү кыйылды
Милиция депутат Элдар Сулаймановдун мурдагы жубайына коргоо ордерин чыгарды. Зордук-зомбулук көрдүм деген Асел Азаматованын айткандарын депутат четке кагууда. АКШнын Миннеаполис шаарында жай тургунду атып салган Федералдык чек ара кызматынын агентин жоопко тартуу талабы менен акция өттү. Бул шаарда мыйзамсыз иммигранттарды, кылмышка, наркотрафикке шектүүлөрдү колго түшүрүү операциясы жүрүүдө. Өзгөндө айдоочулар жол талаша кетип, 26 жаштагы жигит бычакталды. Милиция кылмыш ишин козгоп, 33 жаштагы тургун камалды.
Чыгарылыштар
-
Январь 23, 2026
Казакстанда кыздар зомбулукка каршы көтөрүлдү
-
Январь 22, 2026
Көп аялдуулук: Мияровдун иши сотко жетти
-
Январь 21, 2026
Акордонун саясий реформасы: Сенат тарайт, вице-президент болот
-
Январь 20, 2026
"Киевде күнүгө үч саат жарык берилет"
-
Январь 19, 2026
Тажик-ооган чек арасында төрт согушкер жок кылынды
-
Январь 16, 2026
Бишкекте пакистандык студент өрттөн каза тапты
Шерине