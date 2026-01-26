Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
26-Январь, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 23:59

Бүгүн Азаттыкта

Өзгөндө жол талашта адам өмүрү кыйылды

Милиция депутат Элдар Сулаймановдун мурдагы жубайына коргоо ордерин чыгарды. Зордук-зомбулук көрдүм деген Асел Азаматованын айткандарын депутат четке кагууда. АКШнын Миннеаполис шаарында жай тургунду атып салган Федералдык чек ара кызматынын агентин жоопко тартуу талабы менен акция өттү. Бул шаарда мыйзамсыз иммигранттарды, кылмышка, наркотрафикке шектүүлөрдү колго түшүрүү операциясы жүрүүдө. Өзгөндө айдоочулар жол талаша кетип, 26 жаштагы жигит бычакталды. Милиция кылмыш ишин козгоп, 33 жаштагы тургун камалды.

Шерине

