ЧУКУЛ КАБАР!
1-Декабрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 21:36

Шайлоо - 2025: Талапкер Абакиров айткан 460 миң сомдун изи кайда?

Жогорку Кеңештин буга чейинки чакырылышынын бир катар депутаттары өз округдарында алдыга чыгып, кайрадан мандат алууга жакын турат. Парламенттик шайлоодо 300гө жакын арыз, даттануу, добуш сатып алуу фактылары болуп, талапкерлерге эскертүүлөр берилди. АКШнын Флорида штатында Вашингтон менен Киевдин делегациялары жолугуп, согушту токтотуу боюнча сүйлөшүү жүргүздү.

