Кыргызстанда мал-жандыкты сыртка ташууга убактылуу тыюу салынды

Кыргыз өкмөтү ири мүйүздүү малды, жылкыны жана майда жандыктарды Кыргызстандан сыртка ташып чыгууга убактылуу тыюу салды. Тиешелүү токтомго Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол коюп, ал ушул эле күнү күчүнө кирди. Мындай чечим, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, эттин баасын турукташтыруу максатында кабыл алынды.
Мелдештерге катышуу үчүн даярдалган, чет мамлекеттерге, эл аралык уюмдарга же айрым адамдарга белекке берилүүчү жылкылар сыртка чыгарыла берет.
Өлкөдө эттин баасы кымбаттап кеткендиктен 11-августтан тарта анын баасына 90 күнгө мамлекеттик көзөмөл киргизилип, 620-690 сомго чейин деп белгиленди. Бирок социалдык тармактарда базарларда, соода түйүндөрүндө азыр деле эт мындан кымбат сатылып жатканын жазышууда.
20-августта Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин орун басары Самат Насирдиновду, Ветеринардык кызматтын директору Улугбек Кожобергеновду, министирликтин (М.Э.У.) жана Ветеринардык кызматтын бөлүм башчысын (Н.у.Б.), андан тышкары мал-жандыкты сыртка экспорт кылууда ортомчу болгон делген адамдарды кармаган.
Атайын кызмат аларга мал-жандыкды чет өлкөгө сатууга бөлүнгөн квоталарды тааныш-туунуштарына жасап берип, коррупциялык схеманын айынан 40 миңден ашык бодо мал Жалал-Абад облусу аркылуу Өзбекстанга мыйзамсыз чыгарылып кеткенин жана бул эттин кымбатташына себеп болгонун кабарлаган.
Шектүүлөрдүн жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги тергөөнүн кызыкчылыгын эске алуу менен азырынча иштин жагдайларын ачыктоо мүмкүн эмес экенин, бирок министрликтин кызматкерлери милдеттерин так жана кынтыксыз аткарууга дайым аракет кылып келатканын билдирген. (BTo)
Шерине