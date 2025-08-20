Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
20-Август, 2025-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 14:37
Жаңылыктар

Кыргыз-тажик чек арасынын 70 км ашык жерине зым тартылды

Кыргызтан менен Тажикстандын чек арасына зым тартуу иши.
Кыргызтан менен Тажикстандын чек арасына зым тартуу иши.

Кыргызтан менен Тажикстандын чек арасына зым тартуу иши ушул тапта Баткен районунун Ак-Сай айыл аймагында жана Лейлек районунун Жаңы-Жер айыл аймагында жүрүүдө.

Жергиликтүү бийлик калктуу конуштарга зым тартуу иштеринин жүрүшүндө тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бак-дарактардан тазалоо иштерине көмөк көрсөтүп жатат.

“Тургундар чек араны тосуу иштерин кубаттап, турак жайлары аркылуу өткөн зым тартуу иштерине түшүнүү менен мамиле жасап жатышат”, - деп айтылат облустук бийликтин маалыматында.

Баткен районунун акимчилигинен чек араны тосуу учурдунда жарандардын мүлкү зыянга учураса кенемте төлөп берүү үчүн атайын комиссия иш алып барарын маалымдаган.

Ушул жылдын 29-апрелинде Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын чектешкен жериндеги Стелла аймагында, тагыраагы Баткен районунун Төрт-Гүл айыл аймагынын Кошмоло жерлигинде кыргыз-тажик чек арасына зым тартуу иштери башталган. Биринчи этапта 420 км аралыкта кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасына зым тартылаары айтылган.

Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасынын жалпы узундугу 1006,84 чакырымды түзөт. Анын 519,9 чакырымы 2011-жылга чейин такталган. Калган 486,94 чакырымын делимитациялоо иши соңку үч жыл ичинде ишке ашты. (JsA)

Дагы караңыз

Маркум Рысбек Акматбаевдин жансакчысы Литвадан кармалды

Өкмөт башчы өлкөнүн ички дүң өнүмү жети айда 865,2 млрд сом болгонун айтты

Жеңиш чокусунан 60тан ашык адам эвакуация болду

"Хочу жить" Орусия согушка тарткан 628 тажик жаранынын тизмесин жарыялады

Айыл чарба министрлиги кармалган кызматкерлери боюнча комментарий берди

Трамп Путинге телефон чалып, Зеленский менен жолугушуу уюштурууну талкуулады

УКМК айыл чарба министринин орун басары баш болгон бир нече адамды кармады

Бишкекте 22 жаштагы жигит апасын өлтүрүүгө шек саналып кармалды

Шерине

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG