АКШ: Өз ыктыяры менен кеткен мигранттарга 3000 доллар берилет
“Манас” аэропортунда тумандан улам ички жана эл аралык аба каттамдар кармалып, сааттап уча албай турду. Бишкекке келаткан айрым учактар Ташкент жана Тамчы аэропортторуна конуп, нааразылыктар болду. Сириянын Алеппо шаарында өкмөттүк күчтөр менен күрт кошуундары кагылышты. Күрт кошуундары Дамаск менен түзүлгөн макулдашууга ылайык, жыл аягына чейин Сирия армиясынын курамына кириши керек эле. Мурдагы илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Бактияр Орозов айдоочулук күбөлүгүнөн бир жылга ажырады. Мурдараак ал ичимдик ичип алып машине айдаган видеосу тарап, кызматтан алынган эле.
Чыгарылыштар
Декабрь 22, 2025
Германия: Тажик оппозициясы акция өткөрдү
Декабрь 19, 2025
АКШ Green card лотереясын убактылуу токтотот
Декабрь 18, 2025
Орусияда киши колдуу болгон Кобилжондун сөөгү Тажикстанга коюлду
Декабрь 17, 2025
Австралия: Бонди Бичтеги калабанын курмандыктары жерге берилди
Декабрь 16, 2025
Мьянма: Кыргызстандык аял кулчулуктан куткарылды
Декабрь 15, 2025
"Азаттыкка" чыккандан кийин Түркияда сот тез жүрдү
