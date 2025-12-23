Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
23-Декабрь, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 23:02

Бүгүн Азаттыкта

АКШ: Өз ыктыяры менен кеткен мигранттарга 3000 доллар берилет

АКШ: Өз ыктыяры менен кеткен мигранттарга 3000 доллар берилет
Embed
АКШ: Өз ыктыяры менен кеткен мигранттарга 3000 доллар берилет

No media source currently available

0:00 0:17:09 0:00
Түз линк

“Манас” аэропортунда тумандан улам ички жана эл аралык аба каттамдар кармалып, сааттап уча албай турду. Бишкекке келаткан айрым учактар Ташкент жана Тамчы аэропортторуна конуп, нааразылыктар болду. Сириянын Алеппо шаарында өкмөттүк күчтөр менен күрт кошуундары кагылышты. Күрт кошуундары Дамаск менен түзүлгөн макулдашууга ылайык, жыл аягына чейин Сирия армиясынын курамына кириши керек эле. Мурдагы илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Бактияр Орозов айдоочулук күбөлүгүнөн бир жылга ажырады. Мурдараак ал ичимдик ичип алып машине айдаган видеосу тарап, кызматтан алынган эле.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG